29日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 50753-2.0 31160 ２. 日経Ｄインバ6144 -41.98677 ３. 楽天Ｗブル5096 -34.0 36940 ４. 日経ブル２4471 -11.7 335.5