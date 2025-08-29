「黒ひげ危機一髪」のルール変更をご存知だろうか。定番のパーティーゲームだが発売50周年を機に「飛び出したら負け」から「飛び出したら勝ち」となった。タカラトミー社によると、「勝敗ルールを50年前の原点に戻す」とのことだが、量販店のおもちゃ売場で偶然発見した時は思わず二度見した。▼調べてみると「飛び出したら負け」が正式ルールとなったのは1995年。それまでは「飛び出したら勝ちか負けを事前に選ぶ方式」だったとい