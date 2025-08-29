「言うことをきかなければ、おまえの弟や妹にやらせるぞ」【写真】この記事の写真を見る（2枚）小学校時代から近所に住む男性から度重なる性暴力を受け、PTSDになってしまった男性。ついに彼は積年の恨みを晴らすべき、最悪の行動に出てしまう。2006年におきた事件の顛末を、我が子を無惨に殺された親、学生時代ひどいイジメに遭った者などが仕返しを果たした国内外の事件を取り上げた新刊『世界で起きた戦慄の復讐劇35』（鉄人