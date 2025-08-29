¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÜÀîÂçÊå¤¬15Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢YouTube¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤­¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£µÜÀîÂçÊå¡û¡Ö¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤ë¤È¤­¤Ë¡¢º£¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¼ã¼ê»þÂå¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤¬¥ì¡¼¥·¥Ã¥¯¤«¤Ê¤ó¤«¤·¤Ï¤Ã¤Æ¡£¡È¤³¤Î¥á¥¬¥Í¤¤¤é¤ó¤ï¡É¤Ã¤Æ¡£¸åÇÚ¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤Æ¡¢¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ÇËÍ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¡£¹õ±ï¤Î¤ä¤Ä¤È¡¢¶ä±ï¤Î¿§¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤ò¤¯¤ì¤Ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿µÜÀî¡£