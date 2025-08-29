〈「言うことをきかなければ、おまえの弟や妹にやらせるぞ」服を脱がされ、下半身を舐めさせられただけじゃない…性暴力のすえ“ナゾの体調不良”に陥った男性の悲劇（平成18年の事件）〉から続く「言うことをきかなければ、おまえの弟や妹にやらせるぞ」【写真】この記事の写真を見る（2枚）小学校時代から近所に住む男性から度重なる性暴力を受け、PTSDになってしまった男性は、積年の恨みを晴らすため殺人に手を染めてしまう