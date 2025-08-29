現在、都内のクリニックで働く歯科医の矢作有紀奈さん（30）。現役歯大生でありながら2016年にSKE48のメンバーとなり、一時期は学業とアイドルを両立した異色の経歴の持ち主だ。唯一無二の“歯科ドル”として過ごした数年間に、いったい何があったのか。現在のキャリアを選んだ理由とは――。ライターの徳重龍徳氏が詳しく話を聞いた。【画像】SKE48選抜メンバーから“歯医者さん”に、妹はAKB48の矢作萌夏さん…都内のクリニッ