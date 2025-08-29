気象庁と海上保安庁は２９日、日本列島の南岸に沿って流れる黒潮が大きく南に蛇行する「黒潮大蛇行」について、終息したと発表した。４月中旬以降、海流の位置が元に近くなり、その後も大きな蛇行が観測されない状態が続いていた。今回の大蛇行は２０１７年８月から７年９か月続き、過去最長を記録した。黒潮大蛇行は、暖流の黒潮が紀伊半島沖から東海沖で南に数百キロ・メートルにわたって大きく蛇行する現象で、正確な記録が