汗をかきながらベンチへと戻る大谷(C)Getty Images文字通り規格外の活躍だった。現地時間8月27日、ドジャースの大谷翔平は、本拠地でのレッズ戦に「1番・投手兼DH」で先発登板。投手として5回（87球）、被安打2、1失点、9奪三振と好投し、チームの5-1での完勝に貢献。自身も実に749日ぶりの勝利を手にした。【動画】投球分析家も絶賛のカーブ！大谷翔平が三振を奪うシーンレッズを率いる名将のテリー・フランコーナが「素晴ら