丸亀警察署 8月29日午前7時10分ごろ、丸亀市の住宅の2階から火が出ていると近所の人が119番通報しました。 消防が駆けつけ約2時間半後に火を消し止めましたが、木造2階建ての住宅約35平方メートルが半焼しました。また火が燃え移り、東隣にある木造2階建ての住宅約47平方メートルが半焼しました。 警察によりますと、火事があったのは40代男性の住宅で、80代の母親と男性の弟（40代）が一緒に住んでいて、男