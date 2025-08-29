この夏にオランダの名門アヤックスへと移籍することを決めた日本代表DF板倉滉。同じエールディビジを戦っているフェイエノールトからも強い関心が寄せられていたと伝えられており、上田綺世とチームメイトになる可能性もあったとされている。また、PSVアイントホーフェンも獲得を望んでいたとされる。ただ、板倉はそこを選ばずにアヤックスを選択した。その理由が『De Telegraaf』でのインタビューで明かされていた。「（フェイエ