「犬は飼い主に似る」のは本当？ 「犬は飼い主に似る」と言われることがあります。 結論から言うと、必ずしも似るとは限らないものの、確かにそのような傾向があるとされています。 ここでは、犬が飼い主に似る理由として考えられていることを紹介します。 飼い主が自分と似た犬を選んでいる 犬が飼い主に似ると言われる理由のひとつとして、始めから似ている犬を選んで飼っているということが挙げられます。 ただし、「似