All About ニュース編集部は8月6日に、全国の10〜60代の男女300人を対象に「改名したことがある芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。芸能界では、改名したことのある芸能人が数多くいます。そこで、今回は「改名したことがあると聞いて驚いた男性芸能人」ランキングの結果を紹介します。【12位までの全ランキング結果を見る】2位：今田耕司（改名前：上ロース）／68票2位には、今田耕司さんがランクインしました。現在