◎全国の天気関東から九州にかけては広く晴れるでしょう。ただ、東海と西日本では、午後は急な雷雨にご注意ください。関東も山沿いでは夕立がありそうです。東北南部も晴れますが、東北北部と北海道は雲が多く、午後は雨の範囲が広がりそうです。東北北部は夜遅くから、激しい雷雨になる所があるでしょう。沖縄は夜遅くから雨が降り出す見込みです。◎予想最高気温関東から西日本は35℃前後まで上がりそうです。東京も35℃と再び猛