東海から九州では、29日も体温並みの猛暑が続きます。さらに、30日は関東で40℃に達するような危険な暑さが予想されていて厳重な警戒が必要です。名古屋は、29日朝から強い日差しで気温がぐんぐん上がっています。午後は東海から九州にかけて、体温並みの猛暑となるでしょう。最高気温は、高松で37℃、名古屋、大阪で36℃、東京都心でも35℃と、再び猛暑日が予想されています。関東から九州にかけて、22の府県に熱中症警戒アラート