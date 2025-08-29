インドのナレンドラ・モディ首相が２９日午前、来日した。石破首相と首相官邸で同日午後に会談する。両首脳は、日印間の安全保障協力や経済連携の強化を柱とする共同声明を発表する。モディ氏の来日は２０２３年５月以来。両首脳は会談後に合意文書の交換式を行い、共同記者発表に臨む。その後の夕食会でも議論を続ける。モディ氏は３０日に半導体製造装置の製造工場などを視察し、次の訪問先の中国に移動する予定だ。会談で