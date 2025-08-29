男子SPで演技する高橋星名＝アンカラ（ISU提供・ゲッティ＝共同）フィギュアスケートのジュニア・グランプリ（GP）シリーズ第2戦トルコ大会は28日、アンカラで行われ、男子ショートプログラム（SP）で高橋星名（木下アカデミー）が自己ベストの82.87点をマークし、首位に立った。（共同）