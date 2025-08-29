注文住宅を建てた際、住宅ローンの完済時期が75歳というケースは珍しくありません。高額な住まいを手に入れる代償として、老後にも続く返済計画に不安を感じる方も多いでしょう。そんな中、退職金1000万円を使って一括または一部を繰上げ返済することで「老後が楽になるのでは」と考える人もいます。 本記事では、退職金をローン返済に回した場合、老後生活にどのような影響が出るのか、繰上げ返済の効果や