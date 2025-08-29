8月も終盤、まもなく終わろうというタイミングに、まさかの暑さのピークが再来しています。きのう猛暑日から解放された東京もきょうは再び35℃まで上がる予想。その他も猛暑日が続出する見込みです。また、８月ラストの土日は危険な暑さのエリアが拡大し、あす30日（土）には熊谷（埼玉）で40℃が予想されている状況。東京都心も38℃予想で、8月も終わるこのタイミングで今季一番の暑さを更新することになりそうです。8月終盤にこ