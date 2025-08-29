◆新潟記念・Ｇ３（８月３１日、新潟競馬場・芝２０００メートル）＝８月２９日、美浦トレセン七夕賞からの重賞連勝を狙うコスモフリーゲン（牡５歳、美浦・畠山吉宏厩舎、父スクリーンヒーロー）は、角馬場で体をほぐした後、坂路を軽快な脚取りで７３秒１―１８秒０。集中力たっぷりで“戦闘モード”に突入している。畠山調教師は「追い切りをこなした反動もなく、いい状態。上積みが期待できる。（七夕賞のときと比べて）ひ