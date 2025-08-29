◆名古屋城Ｓ（８月３０日、中京競馬場・ダート１８００メートル、オープン、ハンデ戦）＝８月２９日、栗東トレセンテーオーパスワード（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父コパノリッキー）は角馬場から坂路へ向かい、６５秒７―１５秒３で登坂した。力強さは十分で、久々でも力は出せそうな雰囲気だ。平助手は「だいぶ大人になってきましたね。安定感が出てきましたし、何の不安もありません」と声を弾ませた。３勝クラスの瀬戸