◆第６１回新潟記念・Ｇ３（８月３１日、新潟競馬場・芝２０００メートル）＝８月２９日、栗東トレセンシェイクユアハート（牡５歳、栗東・宮徹厩舎、父ハーツクライ）は翌日の輸送に備え、角馬場で軽い運動をした。厩舎ではもりもりとカイバを食べ、元気そうな様子だった。谷助手は「いつも通り元気ですね。暑いのに、バテた感じはありません」と笑みを浮かべた。１３戦連続で掲示板を外しておらず、前走の小倉記念でも２着と