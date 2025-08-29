あなたは読めますか？突然ですが、「勿論」という漢字読めますか？日常会話でもよく使う言葉ですが、意外と漢字で書かれると読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「もちろん」でした！「勿論」は、疑う余地のないこと、当然であること、また、強い肯定を表す言葉です。相手の意見に同意する際や、当然のことを述べる際に用いられます。「勿論、参加します」や「それは勿論のことだ」のように使われます。「勿