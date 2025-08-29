米人気女優で歌手のセレーナ・ゴメス（３３）が日本時間２９日に自身のインスタグラムを更新。ブライダルシャワーの様子を公開した。昨年１２月に音楽プロデューサーで俳優のベニー・ブランコ（３７）との婚約を発表したゴメス。キャプションはなしでリゾートホテルやヨット上で友人らと楽しく過ごすショットを多数アップ。「Ｂｒｉｄｅｔｏｂｅ（花嫁となる人）」と刺しゅうされたベールを頭に付け、笑顔を見せており結婚