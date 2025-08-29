あなたは読めますか？突然ですが、「汎用」という漢字読めますか？ビジネスシーンやIT分野でよく使われる言葉ですが、読み方を間違えている人も多いようです。気になる正解は……「はんよう」でした！「汎用」は、一つの目的だけでなく、さまざまな用途に広く使えることを意味します。「汎用性の高いソフトウェア」「汎用的なデザイン」といった形で使います。「汎」という漢字は、「広く行き渡る」という意味を持っています。よく