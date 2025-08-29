フリーマーケットアプリ大手の「メルカリ」は、ビジネスホテル「東横イン」の無料宿泊券について、偽造品が流通していることから、出品禁止にすると発表しました。メルカリは29日から、東横インの無料宿泊券を出品している利用者に対して、取り下げを求めると同時に、出品が確認された場合には、順次、削除していくとしました。メルカリによりますと、東横インから偽造品が流通していると連絡があり、取引の安全性を確保できないた