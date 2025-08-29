記者会見する三原こども政策相＝29日午前、東京都千代田区こども家庭庁は29日、希望しても保育所などに入れない待機児童は4月1日時点で前年比313人減の2254人だったと発表した。1994年の調査開始以降で最少となった。減少は8年連続。ピークだった2017年（2万6081人）の1割以下となった。保育所の整備が進んだことや少子化が背景にある。全1741市区町村の87.9％に当たる1530自治体は待機児童がゼロだった。定員に対する利用児童