オイシックス新潟アルビレックスは２９日、元ＤｅＮＡ、巨人の三上朋也投手（３６）が今季限りで現役を引退することを発表した。球団を通じて「ベイスターズ、ジャイアンツ、オイシックスでの１２年間を支えてくださった全ての皆様に感謝申し上げます。ファン、チームメイト、球団関係者の方々に恵まれ、幸せなプロ野球人生を送ることができました。シーズンはまだ１ヶ月あります。最後の一球まで野球と向き合います。１２年間あ