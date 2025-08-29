島根県出雲市斐川町の佐藤豊さん（92）の畑で、腕が生えてきたような不思議な形のナスができた。収穫し、地元の保育園に贈ったという。【写真】横にするとシロイルカの親子に見えなくも…ない？ナスは5月上旬に植え、猛暑の中でもぐんぐん育ち、長さ32センチ、直径5センチの太さになった。上から10センチ辺りで一部が分かれて、長さ約10センチの細い棒状になった。十手のようにも見えるが、佐藤さんは「横にすれば、母親の乳を