「パートから帰宅したらこれ。エアコンの効いた部屋でお犬は快適に寝てたようですね」【写真】ソファで脱力… “人間すぎる寝姿”のわんこに二度見必至そんなコメントとともに公開された写真には、ソファでくつろぐ犬の姿が。投稿したのは、Xユーザーつんこむさん（@koh110028）です。リビングに足を踏み入れると、ソファの肘掛けに置かれたクッションにもたれ、お尻をついて“へそ天ポーズ”で休む「つん」ちゃん（13歳・女の子）