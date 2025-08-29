来年春のセンバツ甲子園につながる秋の高校野球三重県大会が28日から始まり、1回戦、2試合が行われました。四日市商業が徳風と英心の連合チームを23対0の5回コールドで下し、初戦突破です。伊賀白鳳と四日市中央工業の試合は伊賀白鳳が5対2で勝利しています。上位3校は10月18日から愛知県で開かれる東海大会に出場します。