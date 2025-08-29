歯と口の健康への関心を高めてもらおうと子どもたちを対象に行われている、図画・ポスターコンクールの審査会が28日に三重県津市で開かれました。幼稚園の部から高校生の部まで6つの部門にあわせて4527点の応募があり、28日は県内11のブロックで最優秀賞に選ばれた46作品を、歯科医師会と学校の美術教員など7人が審査しました。構図や色の使い方のほか、虫歯予防や歯と口の健康づくりの大切さを訴える内容になっているかなどを一枚