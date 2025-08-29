電車やバスに乗り、ひとりで通学する小学生をたまに見かけることがあります。混み合う車内で制服を着た小さな姿は、なかなか目立つもの。では、小学生になれば誰でも電車やバスをひとりで利用できるのでしょうか。ショッピングモール内の英会話教室。小学生ひとりで行ける？とあるママからママスタコミュニティに「何年生になればひとりで路線バスに乗れる？」という質問が寄せられました。投稿者さんのお子さんは小学1年生。普段