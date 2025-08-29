きのう夜、愛知県津島市の路上で女性が後ろから歩いてきた男に現金約3000円などが入ったトートバッグをひったくられました。 【写真を見る】歩いていた32歳女性が後ろから男にバッグ奪われる 引き倒され軽いけが 逃げた男は20代くらい 黒色のTシャツに短パン姿 愛知・津島市 警察によりますときのう午後10時ごろ、名鉄津島駅付近の路上で32歳の女性が駅近くの駐車場に向かっていたところ、後ろから歩いて近づいてきた男に