三重県桑名市の70代の女性が「保健医療局」や「警察署の捜査員」などを名乗る男から約3000万円をだまし取られました。被害にあったのは桑名市に住む70代の女性で、警察の調べによりますと先月11日、自宅の固定電話に保健医療局を名乗る男から「あなたの保険証が偽造され、利用されている可能性があるので石川県警につなぎます」などと電話があったということです。そして、捜査員を名乗る男に代わると、資金洗浄事件に関与している