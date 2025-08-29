¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬¡¢Âè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤ÎÆüËÜÂåÉ½ºîÉÊ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£ »²¹Í¡§¡Øµ´ÌÇ¡Ù¤È¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Îµ­Ï¿Åª¥Ò¥Ã¥È¤Î±¢¤Ë±£¤ì¤ÆÂç·òÆ®¤·¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤ÈÂç¥³¥±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ 2017Ç¯¤«¤éÄ«Æü¿·Ê¹¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿µÈÅÄ½¤°ì¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¡£²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î²È¤Ë°ú¤­¼è¤é¤ì¡¢·Ý¤ÎÆ»¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¤Î50Ç¯¤òÉÁ¤¤¤¿ÁÔÂç¤Ê°ìÂåµ­¤À¡£ ËÜºî¤Ï¸ø³«77Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷¿ô782Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ