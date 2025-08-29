夏休みが終わり、2学期が始まることに絶望してしまう子どもたちが自死を選んでしまうことから、1年の中で子どもの自殺が最も多くなるとされている9月1日。近年なぜ子どもの自殺は増えているのか？長年にわたり、生きづらさを抱える子ども・若者たちのリアルな声に耳を傾けてきたフリーライターの渋井哲也氏に、自身も虐待被害と4度の自殺未遂を経験した作家・小林エリコさんが「自殺対策基本法」について疑問をぶつ