自転車の女子児童に車で追突。「大丈夫？」と声をかけて、女の子が首を横に振ったにもかかわらず、放置して逃げた男が逮捕されました。男は無免許でした。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、大阪府堺市北区の５１歳の自営業の男です。警察によりますと、男は２８日午後２時半ごろ、堺市美原区の交差点で、無免許のまま軽乗用車を運転し、９歳の女子児童が乗っていた自転車に追突し、女児に頭部打撲などの軽傷を負わせたのに