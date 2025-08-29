ジャイアンツ戦に先発したカブス・今永。7回3失点で勝敗は付かなかった＝サンフランシスコ（共同）【サンフランシスコ共同】米大リーグは28日、各地で行われ、カブスの今永はサンフランシスコでのジャイアンツ戦に先発し、7回5安打3失点で勝敗は付かなかった。8勝6敗のまま。チームは3―4でサヨナラ負けし、3連敗。鈴木は休養で出場しなかった。レッドソックスの吉田はオリオールズ戦で出番がなかった。チームは3―2で勝ち、4