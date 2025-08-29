おととい（27日）夜、千葉県多古町の住宅に4人組が押し入り、住人の70代の男性に暴行を加えてけがをさせたうえ、現金が入った財布などを奪って逃走しました。きのう（28日）午後3時すぎ、千葉県多古町の住宅で「犯人が家に侵入し縛られた。財布などが盗まれた」と、この家に住む70代の男性から110番通報がありました。警察によりますと、おととい午後8時ごろ、4人組が玄関から押し入り、男性の手足を縛って顔や腹などを殴ったうえ