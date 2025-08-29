ドトールコーヒーでは、2025年8月29日と30日の2日間、8月の「感謝デー」を開催します。ドリップカフェやリキッドコーヒーもオフの対象に自社工場で焙煎したコーヒー豆をはじめ、手軽にコーヒーを味わえるドリップカフェやリキッドコーヒー、各種抽出器具や消耗品まで10％オフでお得に購入できます。また店舗では、普段使っている抽出器具に合わせてコーヒー豆を挽いてもらえます。また、好みに合うコーヒー豆も紹介してもらえます