◆名古屋城Ｓ（８月３０日、中京競馬場・ダート１８００メートル、オープン、ハンデ戦）＝８月２９日、栗東トレセンヴァンヤール（牡７歳、栗東・庄野靖志厩舎、父タートルボウル）は、角馬場で体をほぐした。活気があり、まだまだ衰えはない７歳馬。庄野調教師は「前走くらいの感じにはあります。２週続けて併せ馬でびっしりと追って、だいぶ息も入ってきた」とジャッジした。前走の三宮Ｓでは後方から追い上げて首差の２着。