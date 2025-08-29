◆新潟記念・Ｇ３（８月３１日、新潟競馬場・芝２０００メートル）＝８月２９日、美浦トレセン２０２３年のエリザベス女王杯を制したブレイディヴェーグ（牝５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ロードカナロア）は、坂路をゆったりと駆け上がって６２秒１―１４秒６。２７日に最終追い切りでラスト１ハロン１１秒１と鋭く動いた反動も見られず、上々の雰囲気を漂わせる。宮田調教師が「本来は得意の舞台」と自信を見せる通り、左回り