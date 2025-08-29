◆米マイナーリーグスクラントン８―１１シラキュース（２８日、米ペンシルベニア州ムージック＝ＰＮＣフィールド）ヤンキース傘下３Ａスクラントンの前田健太投手が２８日（日本時間２９日）、メッツ傘下３Ａシラキュース戦に先発登板し、３回を１１安打１０失点（自責点９）で６敗目（４勝）を喫した。防御率は６・２５となった。メッツ傘下３Ａの選手に前田が滅多打ちにあった。１回は先頭打者の三塁内野安打と二盗を許し