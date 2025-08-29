通信カラオケ・JOYSOUNDは、ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEの“カラオケ難易度”を調査した「おしえて!カラオケで歌いやすい・難しいMrs. GREEN APPLEの曲」ランキングを発表した。Mrs. GREEN APPLE○■カラオケで「歌いやすい・難しい」と感じる Mrs. GREEN APPLEの曲 ランキングユーザーへのアンケート結果から、カラオケで“歌いやすい”と感じる曲 第1位は、NHKの特別番組「18祭」のテーマソングとして制作されたバラード「ダ