【モデルプレス＝2025/08/29】元AKB48の福留光帆が29日、自身のInstagramを更新。金髪にイメージチェンジした新たな姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】元AKB48メンバー、衝撃の金髪姿◆福留光帆、金髪姿で夏の充実ぶりを報告YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』で公開された動画にて、大喜利の強さが注目を集めた福留。今回の投稿では、「今年の夏たのしすぎているから延長したい」と充実した夏を過ごしているこ