お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が29日放送の日本テレビ系『DayDay.』（前9：00）に山里亮太の代打MCとして出演。らしさ全開で番組を盛り上げた。【写真】「忘れてませんか」切ない表情でぽつん…ダイアン津田篤宏山里は28日の放送であすの放送を休むことを報告。「わたくしの頼れる同期、ダイアン津田がやってくれます！」と力強く語っていた。きょうの放送で津田は冒頭から「ゴイゴイスー！」と勢いよく声を上げたが、「正