Ãæµþ£²ºÐ£Ó¤Î¹¶Î¬POINT ¡ÚÌ¤¾¡ÍøÁÈ¡ÛÁ°Áö①¿Íµ¤¤Ç¾¡Íø¤¬É¬¿Ü Ì¤¾¡ÍøÁÈ¤â¿·ÇÏÁÈ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Á°Áö¤Ç£²Ãå¤Ë£°ÉÃ£¶～£°ÉÃ£¹¤Îº¹¤Ç¾¡¤Ã¤¿ÇÏ¤¬¡Î2¡¦1¡¦0¡¦5¡Ï¤È¿®Íê¤Ç¤­¡¢¤µ¤é¤Ë£±ÉÃ£°°Ê¾å¤Î°µ¾¡ÇÏ¤â¡Î0¡¦1¡¦0¡¦0¡Ï¤ÈÇÏ·ô¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ ¤Þ¤¿¡¢Á°Áö¿Íµ¤¤Ï①¿Íµ¤¤¬¤Û¤ÜÉ¬¿Ü¡£ Á°Áö②¿Íµ¤°Ê²¼¤À¤È¡Î0¡¦0¡¦1¡¦19¡Ï¤È¿®ÍêÅÙ¤¬¥¬¥¯¥Ã¤ÈÍî¤Á¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¡£ Ãæµþ£²ºÐ£Ó²áµî10Ç¯¤Î¥Çー¥¿ ¤³¤³¤Ç¤Ï¾®ÁÒ£²ºÐ£Ó¤Î¥Ç&#1