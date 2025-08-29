海上自衛隊佐世保基地（長崎県佐世保市）が母港の護衛艦「あけぼの」で、男性乗組員＝当時（20）＝が2021年に自殺したのはパワハラや長時間労働が原因だとして、遺族が国に損害賠償を求めた訴訟は29日、国側が長時間労働に従事させたことを認め解決金を支払う内容で、長崎地裁佐世保支部（塩原学裁判長）で和解が成立した。原告側などへの取材で分かった。亡くなった西山大弥さんの遺族代理人や訴訟記録によると、3月に地裁支