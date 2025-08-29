三豊警察署 三豊警察署は29日、観音寺市の男子高校生（16）を器物損壊の疑いで逮捕しました。 調べによりますと、高校生は7月31日午後4時9分ごろから8月25日午後1時50分ごろまでの間、三豊市山本町の路上に設置していた立て看板を壊した疑いです。 看板は、現場近くで7月31日に発生したひき逃げ事件の情報提供を呼び掛けるために警察が設置したもので、高校生はひき逃げ容疑などで8月20日に逮捕された男子高校生（16）の