東京時間10:18現在 ＮＹ原油先物10 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝64.16（-0.44-0.68%） 時間外取引でニューヨーク原油は軟調。トランプ米大統領がウクライナ情勢について声明を発表する予定だが、今のところ伝わっておらず、売りが優勢となっている。米ロ首脳会談を経ても、激化しているロシアとウクライナの対立についてトランプ米大統領は不満だが、驚きではないという。 MINKABU PRESS